Steinen Ansturm auf die Verkaufsstände

Steinen-Weitenau (os). „Komm, jetzt gehen wir noch zu den Pralinen“, sagte eine junge Frau beim Adventsbasar des Frauenvereins Weitenau zu ihrer Mutter. Bepackt waren die beiden da schon mit Zuckerbrütli-Tüten, einem schönen Gesteck und zwei Packungen Nudeln. All das und vieles mehr hatte der Frauenverein bei seinem Basar im Angebot, der wieder ein Erfolg für den Verein wurde.

„Das haben wir in den gut 30 Jahren, in denen wir einen Basar in der Vorweihnachtszeit veranstalten, noch nicht erlebt. Die Leute sind vor Beginn des Basars draußen Schlange gestanden und haben uns nach Hallenöffnung beinahe überrannt“, so Vorsitzende Helga Baier.

Seit vergangenem Montag hatten die Frauen den Basar vorbereitet. Die viele Arbeit im Team habe großen Spaß gemacht, so die Vorsitzende weiter.

Der Beginn des Basars erinnerte an einen Schlussverkauf: Die Besucher stürmten geradezu die Treppe hinauf in die Halle und an die Verkaufsstände, vorzugsweise an die mit den Gestecken und anderen Dekoartikeln.

Groß war beim Weitenauer Basar auch das Interesse am Kuchen- und Tortenbuffet.

Einen schönen Erfolg hatte auch die Feuerwehr, die vor der Halle Gegrilltes und Glühwein verkaufte.

Der Frauenverein finanziert mit seinen Einnahmen nicht nur die Altennachmittage und den Jahresausflug, sondern auch Geburtstagsbesuche bei Mitgliedern und Bürgern, die in Altenheimen oder Krankenhäusern untergebracht sind. In der Vergangenheit erhielten aber auch Kindergärten und Grundschulen einen Zustupf von den Frauen. Welche Einrichtung die Spende dieses Jahr erhalten wird, müsse noch festgelegt werden, so Helga Baier.