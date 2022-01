Steinen Auf den Zimmern warteten acht „Erikas“ auf die Gäste

Zu Beginn eines langen Flures, der mit einem abgelaufenen Sisal-Läufer belegt war, befand sich ein Frühstücksraum. War wohl ehemals die Küche. Dann folgten rechts und links je vier Türen in die jeweiligen Zimmer. An der Stirnseite: die Toilette. Ja, Sie haben richtig gelesen: eine Toilette für acht Zimmer! Würde heute so sicher nicht mehr genehmigt werden. Das Wasch- und Duschproblem hat man „famos“ gelöst, indem man einfach eine telefonzellenartige Duschkabine in eine Ecke des Zimmers gestellt hat. Wie die Wasserzufuhr und der Abfluss gelöst wurde, konnte ich nicht feststellen. Alles in allem hat man aus einer ehemaligen, der damaligen Zeit entsprechend gebauten Großraumwohnung, eine „Pension“ gemacht. Wahrscheinlich hat die jetzige Zimmervermieterin in dieser Wohnung ihre Jugend verbracht und war dort nie ausgezogen.

Warum habe ich Ihnen dies bisher so genau beschrieben? Vielleicht erinnert sich ja doch der eine oder andere an derartige Übernachtungsmöglichkeiten in der damaligen Zeit. Das Besondere hier war allerdings die Tatsache, dass in jedem der acht Zimmer auf einem kleinen Tischchen eine Kofferschreibmaschine, Marke Erika Modell S, und eine Erika-Pflanze stand. Das hatte ich nicht erwartet.

Darauf angesprochen, erklärte mir die Zimmerwirtin: Ihr erster Mann sei Sammler schöner, alter Dinge gewesen, und so hätte er zehn gleiche Erika-Schreibmaschinen (ihrem Vornamen zuliebe) zusammengetragen.

Bei zwei der Reiseschreibmaschinen haben frühere „Gäste“ dies zu wörtlich genommen. Dann waren es nur noch acht. Für jeden Raum blieb noch eine. Aber diese sind jetzt festgeschraubt und gehen nicht mehr so leicht mit auf Reisen. Die Pensionsgäste dürfen natürlich damit schreiben. Die meisten tippen nur ein paar Worte und das noch, ohne Papier einzuspannen. Schade!

Damit war die Namensgebung der Pension doppelt begründet, was mich als Schreibmaschinen-Sammler sehr gefreut hat. Der damalige Übernachtungspreis von, so glaube ich mich zu erinnern, zwölf Euro inklusive Frühstück war recht günstig. Der Komfort allerdings auch.

Nach den dürftigen Erkenntnissen meiner kleinen Recherche wurde der Betrieb noch einige Jahre als „Hotel garni“ weitergeführt. Als erstes wurde das schöne polierte Messingschild „Pension Erika“ gegen ein schlichtes „Hotel garni“ ausgetauscht. Im Jahre 1985 verstarb Erika Kalies. Das Haus erbte ihre Tochter Stefanie aus erster Ehe, und der Hotelbetrieb wurde eingestellt.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Schreibmaschinen in den Zimmern schon nicht mehr vorhanden. Wohin diese gekommen sind, weiß niemand, jedenfalls konnte es mir niemand sagen. Vielleicht habe ja sogar ich eine in meiner Sammlung? Die kleine, vorlaute Erika (Sie erinnern sich an die Geschichte?) könnte eine davon gewesen sein. Wer weiß das schon?

Übrigens: Sie nahmen gerade an einem kleinen Jubiläum teil. Sie lasen den 40. Titel meiner Schriftenreihe „Schreibmaschinen“. Danke.“