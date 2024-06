Steinen: Auf zwei Rädern durchs Wiesental

Aktionen und Ausflugsziele

Da der Landkreis Lörrach die zeitliche und inhaltliche Koordination dieses Jahr nicht übernehmen konnte, wurde durch die Bürgermeister der Gemeinden des oberen und mittleren Wiesentals ein gemeinsamer Stadtradeln-Zeitraum festgelegt sowie kleine Aktionen und Ausflugsziele vorgeschlagen. Diese Aktionen können von allen Stadtradlern der beteiligten Kommunen gemeindeübergreifend genutzt werden. Darunter finden sich ein Fahrsicherheitstraining für Senioren mit E-Bikes und eine kostenlose Fahrradcodier-Aktion in Steinen, eine Bike-Tour in Zell, ein Fahrradausflug zum Straßenfest in Schönau oder ins Bürstenmuseum in Todtnau sowie eine Radwandertour zur Chrischona in Schopfheim. Der Veranstaltungskalender mit vielen weiteren Ausflugszielen und Aktionen ist auf den Stadtradeln-Internetseiten der einzelnen Kommunen zu finden.