Steinen: Aus Gewerbegebiet wird Mischgebiet

SPD sieht eine Ungleichbehandlung

Die SPD votierte dagegen, weil man bei Fenno anders entschieden habe. Das ehemalige Unternehmen an der Wiesenstraße beantragte eine Umwidmung von einem Gewerbegebiet in ein Mischgebiet, um dort ihren Einzelhandel weiterführen zu können. Die CDU und die Gemeinschaft stimmten dagegen. Nun sei es laut SPD konsequent, die Änderung der Gebietsausweisung auch hier abzulehnen. Steck fordert, dass durch die Gebietsänderung das auf der gegenüberliegende Seite liegende Recycling-Zentrum RZW keine zusätzlichen Auflagen und Maßnahmen ergreifen müsse, um seinen Betrieb so weiterführen zu können wie bisher. Mit Einführung der Schredderanlage bekam das Recyclingzentrum die Auflage, die Fenster zur straßenabgewandten Seite anzuordnen und die Tore tagsüber geschlossen zu halten. Braun wies darauf hin, dass der laute Schredder nicht mehr da sei und auch andere Lärmquellen (unter anderem Piepser beim Stapler) reduziert wurden.