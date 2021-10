Steinen Aus Industrie- wird Gewerbegebiet

Nun will die Stadtbau Lörrach eine Studie zu diesem Gebiet erstellen, auf deren Basis ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Einige Veränderungen stehen in diesem Gebiet in den nächsten Jahren an, wie Stephan Färber erläuterte. Die L 138 wird an die Bahnlinie verlegt und geht dann in der Bahnhofstraße auf. Die Lörracher Straße könnte dann zum Teil rückgebaut werden, allerdings muss die Erschließung des Freibads sichergestellt sein. Durch den neuen Ortseingang stellt sich laut Färber die Frage, ob die Sportanlagen (Tennisplatz) in ihrer jetzigen Form beibehalten werden können. Auch der überlastete Recyclinghof könnte der Verlagerung der L 138 im Wege stehen. Hier ist laut Färber zu prüfen, ob man ihn nicht an anderer Stelle ansiedelt.