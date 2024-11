Steinen: Ausflug des VdK

Das Museum beinhalte im Erdgeschoss eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Werkzeugen, unter anderem eine Salpetersiederei. Die Salpeter zogen früher von Hof zu Hof, um den ausblühenden Salpeter abzukratzen und in Siedereien zu Kali-Salpeter für Schießpulver auszulaugen. Im Mittelgeschoss ist früheres, bäuerliches Wohnen dargestellt sowie verschiedene Bandwebstühle, die für Firmen in Basel angefertigt wurden.

Von Görwihl aus ging die Fahrt weiter nach Bad Säckingen, wo die Teilnehmer auf dem Schiff „Trompeter von Säckingen“ eine Rheinfahrt gebucht hatten. Das Schiff legte unterhalb der historischen Holzbrücke ab und fuhr in guter Fahrt rheinabwärts bis kurz vor Schwörstadt.