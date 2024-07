Steinen: Ausschuss genehmigt Mobilfunkmast

Kauf eines Pick-ups

Kritik übten einige Ausschussmitglieder an einer Eilentscheidung des Bürgermeisters. Er hat dem Kauf eines gebrauchten Mitsubishi Pick-ups inklusive Zubehör für 51 088 Euro zugestimmt. Er soll in der Abteilung Wasserversorgung eingesetzt werden und den alten Ford Pick-up ersetzen. Bei diesem stehen einige Reparaturen an, wenn er weiter eingesetzt würde.

Dietmar Thurn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen, wies darauf hin, dass ein Pick-up-Neuwagen kaum zu bekommen sei. Dieser Wagentyp sei ideal für den Einsatz in der Abteilung „Wasserversorgung“. Vier Gemeinderäte kritisierten die Entscheidung. Rainer Dürr (Gemeinschaft) sagte, es gebe Alternativen zum Gebrauchtwagenkaufs und erinnerte an die Vorgabe, dass die Gemeinde sparen müsse. Rainer Eiche mahnte, nicht alles was günstig sei, sei schlechter. Rudolf Steck bedauerte, dass die Verwaltung kein Angebot für einen Neuwagen präsentierte. Danach habe sich die Verwaltung erkundigt, entgegnete ihm Dietmar Thurn. Der Fuhrpark-Verantwortliche der Technischen Dienste fragte bei einem Autohaus nach dem Preis für die Anschaffung eines Neuwagens. Dieses antwortete daraufhin, ein Pick-up sei derzeit nicht verfügbar. Tanja Hug, CDU, kritisierte, dass die Räte nicht früher über den Kauf informiert wurden. Der Bauausschuss sei das in dieser Angelegenheit zuständige Gremium, sagte Braun. Die Eilentscheidung wurde genehmigt.