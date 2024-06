Die Gemeinde Steinen bietet dem Künstlerkreis Steinen in den neuen Räumen des Bürgerbüros, Eisenbahnstraße 31, Gelegenheit, ihre Kunstwerke in einer Wechselausstellung bis Ende Juni 2025 zu präsentieren. Bei der Vernissage am Donnerstag, 20. Juni, 16 Uhr, wird Bürgermeister Gunther Braun die erste Ausstellung im Bürgerbüro eröffnen. Von Seiten des Künstlerkreises Steinen hält Silvia Cipra-Krey eine Einführung. Ein Besuch der Wechselausstellung mit rund 22 Kunstwerken ist während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros bis Ende Juni 2025 möglich, teilt die Verwaltung mit. Bürgermeister Braun wird mit den Worten zitiert: „Gerne bieten wir dem Künstlerkreis Steinen unsere Räume im neuen Bürgerbüro für eine Ausstellung an. Es ist spannend, wenn Kunst auf diesem Weg der Öffentlichkeit nähergebracht werden kann. Vielleicht entdeckt der eine Bürger oder die andere Bürgerin beim Beantragen eines neuen Personalausweises die Liebe zur Kunst.“ Folgende Künstler sind bei der Wechselausstellung vertreten: Sylviane Kramer (Dada), Ivanna Flemming, Kerstin Oßwald-Scholler, Brigitte Scheib, Sylvia Wölffel, Ulla Cebulok, Waldemar Dinkat, Silvia Cipra-Krey, Irene Borosenez, Ute Hüttlin und Waltraud Ludin. Alle Bürger sind zur Vernissage eingeladen. Geöffnet hat das Bürgerbüro von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Weitere Infos: www.kuenstlerkreis-steinen.de.