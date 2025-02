Steinen: Ausweichfläche für Begegnungsverkehr

Weitere Bauanträge

Der Bauausschuss hat am Dienstag auch über eine Reihe von Bauanträgen beraten. Ein Bauherr will an der Adelhauser Straße 28 in Hüsingen an der Nordseite seines Holzlagers einen Geräteschuppen mit Flachdach und einer Höhe von 2,70 Metern errichten. Diese untergeordnete Nebenanlage ist zulässig. Ein Höllsteiner will sein Gebäude an der Hüsinger Straße 17 um ein Geschoss erweitern. Die Vergrößerung der Dachneigung auf 35 Grad (zulässig sind maximal 28 Grad) stellt ebenso wenig ein Problem dar wie die Überschreitung der zulässigen Traufhöhe um 1,78 Meter. Patrik Riesterer (Bauverwaltung) wies auf die atypische Hanglage hin, die das Grundstück auszeichne. Die anderen Grundstücke im in den Neunziger Jahren entstandenen Baugebiet „Baumgärten III“ sind eben. Ein vernünftiger Ausbau des Dachgeschosses, wie dies auch bei den übrigen zweigeschossigen Wohngebäuden anzutreffen ist, wäre bei Einhaltung der plangemäßen Traufhöhe nicht realisierbar, so die Bauverwaltung. Durch den Ausbau werden zwei selbstständige Wohneinheiten geschaffen. Es entstehe dadurch kein drittes Vollgeschoss, weil das Sockelgeschoss nicht als Vollgeschoss angesehen wird.