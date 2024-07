Sechs Auszubildende haben ihre Ausbildung als Erzieherin, Erzieher oder sozialpädagogische Assistentin in den vier gemeindeeigenen Einrichtungen abgeschlossen, teilt die Verwaltung mit. In einer Feier gratulierte Bürgermeister Gunther Braun den Fachkräften zum erfolgreichen Abschluss. Mit einem Präsent, Blumen und lobenden Worten bedankte er sich bei ihnen den Einsatz während ihrer Ausbildungszeit. Er freut sich, dass drei Auszubildende das Angebot für eine Übernahme angenommen haben. Die Mitarbeiterinnen der Köchlin-Kita, der Dora-Merian-Kita, der Kita Hüsingen und des Kindergartens Hägelberg hätten die Auszubildenden in ihrer Ausbildung intensiv begleitet und unterstützt, heißt es weiter.