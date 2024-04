Ein junger Mann ist Donnerstagnacht gegen 00.30 Uhr mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert, teilt die Polizei mit. Der 20-Jährige befuhr die Verbindungsstraße zwischen Fahrnbuck und Lehnacker in Richtung Fahrnbuck, als er in einer Kurve mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. An einem Abhang, etwa 3 Meter tiefer, kam das Auto zum Stehen. Alle Airbags wurden ausgelöst. Der 20-Jährige gab an, dass er unverletzt sei. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.