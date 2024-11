Steinen: Azubis sind keine zusätzlichen Kräfte

Die gelernte Altenpflegerin Wnuk ist auch an den Prüfungen ihrer Schützlinge beteiligt. Bevor sie vor fünf Jahren ins Dreiländereck kam, hatte sie in Niedersachsen ein Sozialzentrum geleitet. Leitungsfunktion hatte sie zuletzt auch beim Mühlehof in Steinen, ist nun aber glücklich darüber, sich als Praxisanleiterin darauf konzentrieren zu können, Menschen den Weg in einen Pflegeberuf zu ebnen. Ihre Auszubildenden sind zwischen 19 und 47 Jahre alt. Auch vier Männer sind dabei.

Kooperation und Austausch

Für die theoretische Ausbildung unterhält das Seniorenzentrum Mühlehof Kooperationsverträge mit der Fachschule des St. Josefshauses in Herten sowie der Altenpflegeschule Manoah in Lörrach. Die praktische Ausbildung in Steinen kann direkt im Seniorenhaus oder auch im ambulanten Dienst stattfinden.