Steinen „Bad ist Attraktion für die Familie“

Vor Eröffnung des Freibads müssten lediglich lose Betonplatten gesichert und Schachtdeckel angepasst werden, versicherte Braun. „Wenige Nacharbeiten“ seien auch bei der Anlagentechnik erforderlich.

Bei dem Freibad handle es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, sagte Braun. „Wer ein Bad betreibt, legt 250 000 bis 300 000 Euro pro Jahr drauf.“ Ein großer Vorteil des Dienstleistungsvertrags sei es, dass der Betreiber nur die Monate berechne, in denen er das Bad betreibe. Die Stadtwerke Schopfheim und die Stadtwerke Lörrach lehnten eine Übernahme des Freibadbetriebs ab und führten dafür Personalprobleme an, so Braun weiter. Die Anforderungen an das Personal seien gestiegen. Um den Freibadbetrieb zu beaufsichtigen, müsse man heute „einen Meister haben“, sagte der Bürgermeister. „Man muss nämlich unter anderem die Technik der Chlorgasanlage beherrschen.“

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) sorgte sich um das Kassensystem des Freibads. „Uns liegt ein Angebot für eine elektronische Kasse vor. Es beläuft sich auf 5000 bis 6000 Euro“, informierte sie Braun. Er schlug vor: „Entweder es wird ohne Personal gearbeitet (Paypal-Abrechnungssystem) oder Ehrenamtliche des Schwimmbad-Fördervereins übernehmen die Kassenaufsicht und bekommen dafür eine Aufwandsentschädigung.“

Rudolf Steck (SPD) forderte Braun auf, sich in punkto Bäderbetrieb weiter um eine interkommunale Zusammenarbeit zu kümmern und herauszufinden, in welchem Ausmaß die Freibadsanierung gefördert werden könne. Marc Sutterer (CDU) lobte die Einbindung des Fördervereins in den Schwimmbadbetrieb. „Das ist eine tolle Basis, auf der sich aufbauen lässt, aber wir können nicht erwarten, dass der Förderverein unsere Probleme löst. Wir müssen eine Perspektive für das Bad schaffen.“

Der Gemeinderat und die Verwaltung müsse in diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss fassen, ob das Bad saniert oder ob es aufgegeben werden solle, so der Fraktionsvorsitzende der CDU weiter. Wenn man sich für eine Sanierung entscheide, müsse überlegt werden, wie umfangreich das Bad erneuert werden solle.

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) hatte erwartet, dass sich der neue Betreiber im Gemeinderat und nicht erst bei der Versammlung des Fördervereins am Freitag vorstellt. Sie bezeichnete das Bad als „eine der wenigen Attraktionen, die Steinen den Familien zu bieten hat“. Auch sie plädierte für einen Masterplan für das Bad. „Wir wurschteln uns von Saison zu Saison und kommen nicht einen Millimeter voran.“