Steinen: Bad mit Charme

Im Freibad werden im übrigen auch Aqua-Fitness- und Aqua-Aerobic- sowie Schwimmkurse angeboten. Ein wichtiges Thema, findet Rieger, der täglich erlebt, dass viele Kinder immer schlechter oder gar nicht schwimmen können.

Manche Gäste springen einfach ins Wasser

Bei einigen Gästen – teilweise mit Migrationshintergrund – stellt er irritierende Verhaltensweisen fest: Ein Thema sei ungeeignete Badebekleidung. „In Unterhosen schwimmen geht gar nicht.“ Zum anderen das fehlende Bewusstsein für Gefahren. „Manche springen einfach unreflektiert ins Wasser, obwohl sie gar nicht schwimmen können“, erleben er und das Bäderteam rund um die rührige Bad-Managerin Sabrina Cifizzari. Aufklärung tue da oft not. Inzwischen hat das Personal Info-Tafeln in über sieben Fremdsprachen parat, um entsprechend aufklären zu können. „Das klappt meistens sehr gut und stößt auf Verständnis“, so Rieger. Insgesamt baut er eher auf Aufklärung als auf Verbote. „Hausverbote müssen wir nur ganz selten aussprechen.“

in Ruhe Bahnen ziehen Foto: Erwin Köpfer

Viele Lörracher, die aufgrund der dortigen Schließung nach Steinen ausgewichen sind, wollen jetzt übrigens regelmäßig nach Steinen kommen. Das hört auch Sabrina Cifizzari von den Badbesuchern. Das Steinener Bad ist ihr eine Herzensangelegenheit. Schon als Kind planschte sie hier, damals gab es gerade mal einen Bademeister. Ihre vier Kinder haben in Steinen das Schwimmen gelernt. Erst arbeitete sie an der Kasse, inzwischen ist sie die gute Seele des Bades. Die Zusammenarbeit im Team, die netten Gespräche mit den Gästen: „Ich möchte hier noch viele Saisons arbeiten“, sagt sie. Natürlich stecke der tragische Todesfall in Lörrach, wo ein 39-Jähriger im Bad verstarb, allen in den Knochen. „Aber wir sind bestens geschult und vorbereitet, haben die Beckenaufsicht noch intensiviert. So ein Fall kann leider immer passieren“, sagt sie nachdenklich. „Angst habe ich keine, aber Respekt“. Sabrina Cifizzari liebt ihren Job – und „ihr“ Bad. Und appelliert an Gemeinde und Politik: „Das Steinener Bad muss unbedingt erhalten bleiben.“

Das Bad ist 53 Jahre alt – Sanierungen sind nötig

Das findet auch Christian Rieger. „Das Freibad hat ein ganz besonderes Flair und viel Charme. Gerade Familien lieben das.“ Auch wenn es einiges zu tun gibt: „Wir müssen hier sanieren.“ Die Becken müssten auf Vordermann gebracht, der Kinderbereich überarbeitet werden. „Das Bad ist 53 Jahre alt. Die Becken sind noch aus gestrichenem Beton.“ Auch da müsse man ran.

Dennoch: „Klar hat das Bad keinen Strömungskanal, keinen Sieben-Meter-Turm, keine spektakuläre Erlebnisrutsche. Aber es ist schön hier, ruhig, familiär – viele Menschen lieben das.“

Badesaison: bis 15. September, 9 bis 20 Uhr; es gibt eine Schlechtwetterregelung: Bei entsprechender Witterung werden die Öffnungszeiten begrenzt auf 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr; Info-Tel. 07627/9720710; bei widrigem Wetter bleibt das Bad geschlossen.