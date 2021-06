Steinen Badevergnügen beginnt

Nun sei es so, dass die Bäder Competence GmbH als Vertragspartner für den laufenden Betrieb zuständig sei, die Einnahmen aber an die Kommune gehen und diese auch die Vorarbeiten federführend gestalte. Der Werkhof habe die Becken hergerichtet und die Gebäude auf Vordermann gebracht, so Braun. Auch die Grünpflege sei Sache des Werkhofs – das aber in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Bäder Competence GmbH.

Wie in der Vergangenheit übernehmen Schwimmmeisterin Chris Spickermann und Schwimmmeister Josef Prohl die Badleitung, angestellt sind sie nun bei der Bäder Competence GmbH. Ferner wird ein dritter Schwimmmeister mit Rettungsschwimmer-Ausbildung das Team verstärken. Sechs Kassenkräfte wurden ebenfalls schon verpflichtet, und die Kräfte, die für Reinigung und Grünpflege zuständig sind, habe man ebenfalls bereits zusammen, so Michael Scholz.

Er betont, dass der Betrieb eines Bades in Pandemiezeiten mit hohem Aufwand in verbunden sei. Das mache auch eine veränderte Öffnungszeit notwendig. „Wir werden an sieben Tagen in der Woche jeweils von 10 bis 12 Uhr und dann wieder von 14 bis 20 Uhr offen haben“, so Scholz. In den zwei Stunden dazwischen müsse das Bad gemäß der Corona-Verordnung gereinigt werden (siehe unten stehenden Bericht).

Diesem Öffnungs- und Hygiene-Modus muss sich auch der neue Kioskbetreiber Rene Geier unterwerfen. Geier, der seit gut einem halben Jahr den Partyservice Hug betreibt, wolle all das anbieten, was man von einem Freibad-Kiosk erwarte, so der Bürgermeister.

Er betont, dass das nicht mehr ganz taufrische Bad so hergerichtet sei, dass ein Betrieb problemlos möglich ist. „Wir wissen, dass die Becken, aber auch die Badtechnik saniert werden müssen“, so der Bürgermeister. In der Gemeinderatssitzung im Juli werde, so Braun, ein Fachplaner aus Freiburg einen Sanierungsplan vorlegen. Die Vorschläge werden dabei von einer Sanierung des Bades bis hin zur Umgestaltung zum Naturbad reichen, kündigt Braun an.