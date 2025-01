Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, in einem umzäunten Außenlager in der Gewerbestraße einen Baustellencontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde unter anderem eine Baumaschine entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 / 97 02 50, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.