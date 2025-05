Steinen: Bauschutt im Buchenwald entsorgt

Fakt ist: Bis heute ist nichts geschehen, was auf eine Beendigung oder Beseitigung des Deponiebetriebs hindeutet. Eher im Gegenteil: Es gibt frische Räumerspuren und neue Ablagerungen. Dieter Berger hat es sofort auf einen schwarzen Asphalthaufen abgesehen. Er identifiziert das Material als kalt gewordenen und dadurch unbrauchbaren Asphalt und schätzt die Menge auf circa zehn Tonnen. Was haben zehn Tonnen Asphalt mitten in der Natur und im Wasserschutzgebiet verloren? Mit einem Detektorspray sprüht der BUND-Umweltaktivist den Baustoff an, der sich gelb verfärbt und ermittelt eine Belastung mit teerhaltigen Giftstoffen, was den Bau-Experten selbst verwundert.