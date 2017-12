Steinen Baustellenschutt kommt weg

Steinen (jab). Mittlerweile gehört sie beinahe schon zum Dorfbild, die inzwischen schon begrünte Hügellandschaft aus Baustellenschutt am Höllsteiner Ortseingang aus Richtung Lörrach. „Das ist einfach kein schönes Bild am Ortseingang“, merkte SPD-Gemeinderat Rainer Eiche im Bauausschuss zum wiederholten Mal an.

Schon Mitte 2016 habe es wegen des Schutthügels die ersten kritischen Nachfragen im Rat gegeben. Über ein Jahr später habe sich noch immer nichts getan, so Eiche. Bauamtsleiter Dietmar Thurn erinnere daran, dass das zuständige Bauunternehmen argumentiert habe, dass es einen Teil des Aushubs für das Auffüllen an der Baustelle des neuen Mehrfamilienhauses direkt gegenüber benötige. Nachdem das Gebäude nun fertig sei, werde der Rest der Erde endlich weggekarrt, so die Zusicherung des Bauunternehmens.