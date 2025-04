Steinen: Begegnungen in bildlicher Form

Begegnungen als Teile eines Puzzles

Begegnungen sind wie Puzzle-Teile, aus denen sich unser Denken und Fühlen zusammensetzt, sagte der Künstler zu seinem ersten Bild und im Rückblick auf sein Leben. Wenn wir uns auf etwas einlassen, aus Zufall oder willentlich, entsteht etwas Neues, etwas Anderes. Hansjörg Noe will in seinen Bildern und Texten die Dynamik in der Begegnung deutlich machen. Selbst ein so vermeintlich statisches Bild wie das Venn-Diagramm mit seinen überlappenden, konzentrischen Kreisen ist voller Spannung. Manches in diesen drei Kreisen steht sich diametral gegenüber, dann überschneiden sich nur zwei Kreise oder alle drei. Gegensätzlichkeit und Harmonie, Gemeinsamkeit und Trennendes findet so ganz reduziert seinen Platz.

So sehr ihn die Gesetzmäßigkeit menschlicher Begegnungen fasziniert, so sehr vermag er diese auch in konkrete Bilder umzusetzen. Der Mann mit dem Kind an der Hand und der Burg Rötteln im Hintergrund steht für die Begegnung mit der Geschichte. Der Vater als Vermittler von Geschichte, denn, so Hansjörg Noe, „aus der Vergangenheit entwickelt sich Gegenwart und Zukunft“, deshalb sei die Geschichte so wichtig. Er sieht sich als Mittler zwischen Ideen, Gedanken und seinem Publikum.