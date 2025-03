„Schiebi, schiebo – wem soll die Schiebe goh?“ Wer kennt ihn nicht, diesen uralten Spruch, der zum Abschluss der alemannischen Fasnacht ertönt? Er steht für das Scheibenschlagen, einen Brauch, der seit mehr als 1000 Jahren gepflegt wird. So faszinierend es ist, wenn beim Fasnachtsfeuer die funkensprühenden Scheiben ins Tal fliegen, so schwierig ist es, beim Schlagen der Holzscheiben über den Bock den richtigen Dreh herauszufinden. Für alle, die das lernen wollen, bietet der Schützenverein Schlächtenhaus am Samstag, 8. März, von 11 bis 14 Uhr beim Schützenhaus einen Kurs im Scheibenschlagen an. Mitmachen kann jeder. Stöcke und Scheiben sind gegen eine Gebühr vor Ort erhältlich. Kursleiter ist Heinz Schmidt aus Maulburg, ein versierter Scheibenschläger, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen nimmt er unter Tel. 01577 / 72 47 832 entgegen.