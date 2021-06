Steinen Bekenntnis zum Standort Steinen

Eschbach sagte, dass man damit eine Lösung gefunden habe, die allen zugute komme. Besonders hob er die konstruktiven Gespräche mit Café-Eigner Dieter Stortz hervor.

Im Erdgeschoss des ehemaligen Cafés befindet sich nun auf 310 Quadratmetern eine nach modernsten Gesichtspunkten gestaltete Sparkassengeschäftsstelle. Zentraler Bestandteil ist ein rund um die Uhr zugänglicher Bereich mit Geldausgabeautomaten (einer zusätzlich mit Schweizer Franken) und Selbstbedienungsterminals für Überweisungen und andere Bankgeschäfte.

Die ehemaligen Räume von Café und Backstube wurden nicht nur komplett entkernt und den Anforderungen eines Geldinstituts angepasst, das Gebäude erhielt auch äußerlich ein völlig neues Erscheinungsbild. Und: Der Zugang ist barrierefrei.

Bankenplaner Thomas Wunderle (Binzen) dankte der Sparkasse für das entgegengebrachte Vertrauen, ehe er im Zeitraffer die Umbauphase, die mit der Entkernung des Cafés begann und mit der Inbetriebnahme der Sparkassenfiliale am 31. Mai endete, Revue passieren ließ. Anstatt der veranschlagten sieben bis acht Monate wurden für den Umbau nur fünf Monate benötigt, was nicht zuletzt dem reibungslosen Miteinander aller am Umbau Beteiligten zu verdanken ist.

Bürgermeister Gunther Braun ging auf die enge Verflechtung von Sparkasse und Gemeinde ein und wertete die Investition in die neue Geschäftsstelle als ein klares Bekenntnis zum Standort Steinen.

Wie tief die Sparkasse mit der Gemeinde verwurzelt ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. 1839 wurde das Geldinstitut als Ersparnisgesellschaft Steinen gegründet. „Dem Wucher sollte abgeholfen werden und dafür gesorgt sein, dass die Bürger bei Geldnöten ... ihr Geld bei der Sparkasse bekommen“, ist in alten Akten über den Zweck der Gründung nachzulesen. Die Geschäfte wickelte der Rechner, wie damals üblich, in der eigenen Wohnung ab.

Heute finden Sparkassenkunden in der hellen und offenen Geschäftsstelle ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Dafür sorgt das Team um Geschäftsstellenleiter Moritz Franz. Neben ihm kümmern sich Christian Wuchner, Torsten Fischer, Nikolas Stangl und Melanie Pflüger um die Finanzangelegenheiten der Kunden. Vanessa Ortlieb und Daniela Ortwein sind im Servicebereich für Kundenfragen da.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Sparkasse den Umzug in ihre neue Filiale nicht mit einem großen Fest feiern.