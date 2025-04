Der Verein Kunst & Kultur Steinen lädt zu einem Benefizkonzert zugunsten des Hospiz am Buck in Lörrach. Das Konzert mit dem Duo „Die Liebestöter“ steht unter dem Titel „Liebe, Lust und Lästerlichkeit zwischen Torte und Tatort“ und findet am Sonntag, 6. April, 17 Uhr, in der Aula im Schulzentrum Steinen, Eisenbahnstraße 26, statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Hospiz am Buck in Lörrach wird gebeten. Skurrile Liebeslieder sind laut Ankündigung der Stoff, mit dem „Die Liebestöter“ ihre Zuhörer umgarnen. Felix Herrmann (Gitarre, Gesang) und Klaus Streicher (Gitarre, Bass, Ukulele, Gesang) sind Spezialisten für Fragen rund um das Thema Liebe. Sie lassen altbekannte und neue Weisen zu diesem Thema erklingen. Mit Charme, Schmalz und Schlips singen sie voller liebenswürdiger Gemeinheit und boshafter Romantik über die allbekannte und stets unverstandene Urkraft, heißt es in der Ankündigung. Über das Hospiz am Buck heißt es, das Hospiz sei ein Ort, an dem todkranke und sterbende Menschen Geborgenheit finden und in einer geschützten Atmosphäre liebevolle Zuwendung und eine qualifizierte fachliche Pflege erfahren.