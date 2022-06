Steinen Berufsorientierung auf Augenhöhe

„Wir sind ein preisgekröntes Start-Up mit einer einfachen Idee. Wir wollen junge Menschen für ihre Zukunft begeistern, ihnen mit dieser modernen, schülergerechten Berufsorientierung auf Augenhöhe begegnen, sie motivieren, an der eigenen Zukunft zu arbeiten“, sagte Buchberger. Und das gelang ihr und ihren beiden Mitstreitern gestern bestens.

Mit Begeisterung waren die 130 Schüler bei der Sache. Sie bekamen im „Mutmacher-Seminar“ in vier Blöcken Freude am Erkennen der eigenen Berufswünsche statt Angst vor diesem wichtigen Schritt vermittelt. „Setze auf Deine Stärken“ war der erste Block überschrieben, „Entdecke Deine Traumjob-Kriterien“ der zweite. In Schritt drei ging es darum, gemeinsam „Selbstvertrauen aufzubauen“, um dann im vierten Schritt „Kreiere Dein Zukunftsbild“ zu realisieren.

Nach Abschluss des eigentlichen Programms des Mutmacher-Seminars in der Wiesentalhalle bestand die Möglichkeit, mit den drei Fachleuten an Informations-ständen das zuvor Vermittelte im Gespräch zu vertiefen. Ein „Workbook“ gab es mit auf den Nachhauseweg und dazu das Angebot, ein Jahr lang an E-Mail- und Online-Workshops teilzunehmen.

Wie Buchberger sagte, wird die Aktion durch das bundesweite Programm „Aufleben! – Zukunft ist jetzt“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung finanziert, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ der Bundesregierung. Mit der Durchführung beauftragt wurde „Mein mutiger Weg“ aus Karlsruhe von der gemeinnützigen Trägerstiftung „FollowYourTalent“.