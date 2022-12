Steinen Besinnliche Einstimmung aufs Fest

Weihnachtliche Weisen von „Es ist ein Ros entsprungen“ über „Kling, Glöckchen, Klingeling“, „Macht hoch die Tür“ bis „Stille Nacht, heilige Nacht“ erfreuten die vielen Zuhörer, die gekommen waren und von den Musikern bei ihrem stillen Gedenken an ihre Verstorbenen begleitet wurden.

In Maulburg fungierte der langjährige Vorsitzende Detlev Beck als Dirigent. Unweit der alten Friedhofskapelle unter der Kastanie nahmen die Musiker Aufstellung; in Reihen standen viele Besucher, schauten aufs Dorf und das Wiesental und vernahmen die Vorträge von Weihnachtsliedern, die Beck als Vize-Dirigent und in Vertretung des als Turmbläser in Bad Säckingen engagierten Edgar Kaiser ausgesucht hatte. „Alle Jahre wieder“ bildete den Auftakt; es folgten „Herbei Ihr Gläubigen“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Mary’s Boy Child“, „Oh, du Fröhliche“, „Friedliche Weihnacht überall“, „Tochter Zion“ und zum Abschluss „Stille Nacht“. Man spiele schon mehr als ein Vierteljahrhundert immer an Heiligabend, wusste Beck zu erzählen.

Die Musiker und nicht wenige Zuhörer standen danach noch eine Weile beisammen, wünschten sich eine schöne Weihnacht und erfuhren von Detlev Beck, dass der Musikverein Maulburg bis in die späten 80er Jahre hinein an Heiligabend eine Auftritts-Tour durchs Dorf unternommen hatte.

Die dauerte dann aber recht lange und kam bei den Familien der Musiker nicht mehr so gut an, erzählte der im Frühjahr ins zweite Glied getretene Ex-Vorsitzende. So entschloss man sich in den späten 1990er Jahren zur Beschränkung auf das Spiel beim Friedhof. Und seit über 25 Jahren mache man vielen Maulburgern und auch solchen, die auswärts wohnen, aber Heiligabend bei der Familie in Maulburg verbringen, eine Freude, sagte Becks Nachfolgerin Corinna Ammann.

„Die Menschen wünschen sich Normalität im Alltag“

Dass in diesem Jahr zu beiden Heiligabend-Konzerten sehr viele Menschen kamen, war für die Musikvereinsverantwortlichen an beiden Orten Beleg dafür, dass man sich gerade auch an als besinnlich geltenden Tagen wie denen rund um Weihnachten eine Art von Normalität im Alltag wünscht. „Dazu leisten wir sehr gerne einen Beitrag“, so Corinna Ammann.