Die diesjährige Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins, Deutschlands zweitgrößtem Wanderverein, fand Ende Juni in Steinen statt. Über 200 Gäste versammelten sich in der Gemeinde, dem Tor zum Naturpark Südschwarzwald, um wichtige Vorstandswahlen und Entscheidungen zu treffen. Neben der Verabschiedung des Haushalts wurden zahlreiche Fortbildungsangebote zu den Themen „Wandern, Wege und Natur“ präsentiert, heißt es in der Mitteilung des Förderkreises Vogtshaus. Ein besonderes Highlight des Programms war der Besuch des Vogtshauses im Rahmen des Fachbereichs „Kultur und Heimat“. Nach einer Wanderung, bei der die in Steinen aufgewachsene Künstlerin Meret Oppenheim vorgestellt wurde, erkundeten die Teilnehmer das historische Vogtshaus. Ralph Kasten und Jürgen Rohe, Vorstandsmitglieder des Förderkreises Vogtshaus, zeigten die Geschichte des ältesten Hauses in Steinen und seine Rettung sowie Unterhalt als Zeugnis der Historie des Ortes auf.