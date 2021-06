Steinen Betriebsamkeit, aber keine Hektik

Danach ging es, meist nach einem herzlichen Dank der Geimpften, in die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr. Dort befand sich der Ruhebereich, wo eine Viertelstunde lang gewartet werden musste, ob Impfreaktionen auftreten. Das war am Dienstag nicht der Fall. Es sei alles gut gelaufen, so Bürgermeister Gunther Braun.

Zufrieden zeigte sich auch Harald Dörr, der ärztliche Leiter des mobilen Impfteams Lörrach. Nachdem man seit einem halben Jahr unterwegs sei, habe man eine gewisse Routine. Wichtig sei die gute Zusammenarbeit mit den Organisatoren vor Ort und den Kollegen aus dem mobilen Impfteam Freiburg. Diese waren laut Harald Dörr an diesem Dienstag letztmals unterstützend tätig. Für die nächsten Impftermine vor Ort sei man personell so gut aufgestellt, dass das medizinische Prozedere mit eigenen Kräften abgewickelt werden könne. Das gelte auch für den Zweitimpftermin in Steinen am Dienstag, 27. Juli, wieder im Haus der Sicherheit.

Dann wird Gabriele Kaiser-Bühler, der Bürgermeister Gunther Braun genauso dankte wie Mühlehof-Geschäftsführer Wolfram Uhl, noch einmal zum Telefon greifen, um zu gewährleisten, dass der Zweittermin wahrgenommen und damit die Immunisierung abgeschlossen wird.