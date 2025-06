Ein 19-jähriger, mutmaßlich stark betrunkener Pedelec-Fahrer war in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.35 Uhr in Farnbuck unterwegs. Bei der Kontrolle eines Verkehrsteilnehmers fuhr der 19-Jährige mit einem Pedelec in Schlangenlinien an der Polizei vorbei, was zur Folge hatte, dass er ebenfalls kontrolliert wurde. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Eine Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen laut Polizei untersagt.