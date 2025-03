Steinen: Bezahlkarte lässt auf sich warten

Das geht etwa bei der Tafel in Schopfheim. Doch wie in allen Tafelläden wird dort nur Bargeld akzeptiert. Kris Volker von der Schopfheimer Tafel weiß, dass die Bezahlkarte kommen soll, bislang seien die Tafeln aber noch nicht in ein Konzept mit eingebunden. Deshalb werden dort weiterhin nur Barzahlungen möglich sein. Jeder Asylbewerber habe monatlich 50 Euro Bargeld zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Dies sei die landesweite Empfehlung. Erhöhungen seien nur in Einzelfällen möglich. Dieses Geld stünde dann für Einkäufe bei der Tafel oder andere Zahlungen zur Verfügung, die nur in bar möglich sind.