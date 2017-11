Steinen Bibelgeschichte modern umgesetzt

Von Gabriele Rasenberger

Das Adonia-Team wagt sich mit dem Musical „Herzschlag“ an eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte über die Geschwister aus Bethanien.

Steinen. Die Vorpremiere des Musicals „Herzschlag“ fand an Allerheiligen in der Wiesentalhalle statt. Mit diesem Musical wird Adonia das nächste Jahr mit 41 Chören in ganz Deutschland unterwegs sein.

Die biblische Geschichte, die modern umgesetzt wurde, ist schnell erzählt: Jesus ist mit Martha, Maria und Lazarus befreundet. Lazarus ist schwer krank, Jesus aber nicht rechtzeitig da, so dass Lazarus stirbt. Jesus erweckt den schon begrabenen Lazarus vom Tode. Daher wollen die Pharisäer ihn töten.

Im Musical wird die biblische Geschichte in die heutige Zeit verlegt. Da Lazarus todkrank in ein Hospital eingeliefert wird, erhalten die Zuschauer erst einmal einen „Crashkurs“ in erster Hilfe, bei dem sie auch selbst mitmachen. Jesus heißt hier Immanuel und hat sehr viele Follower in sozialen Netzwerken. Er legt sich gerne auch mal mit Theologen an, macht ihnen klar, „dass Ausländer nicht schlechter sind“. Doch als Lazarus im Krankenhaus liegt, ist er nicht zu erreichen, meldet sich auch auf die SMS der beiden Schwestern nicht. Diese sehen ihn erst nach der Beerdigung. Jesus ruft Lazarus natürlich aus dem Grab. So wird er für viele zum Superstar, für andere ist er eine Gefahr.

Auf humorvolle Art und Weise werden Inhalte wiedergegeben, auch wenn es zwischendurch ernste und ruhige Momente gibt. So sitzen neben den beiden Schwestern zu Beginn mehrere Menschen im Wartebereich des Krankenhauses. Einer löst ein Kreuzworträtsel und überlegt laut: „Christliches Frühlingsfest mit sechs Buchstaben“. Er kommt (anscheinend) nicht auf die Lösung und wählt den Publikumsjoker, bindet die Zuschauer also mit ein. Der untersuchende Arzt regt sich auf, als die Schwestern Marta und Maria einen „Wunderheiler“ kontaktieren“, doch selbst die Krankenschwester ist ein Anhänger des Wunderheilers.

Zwischendurch wird auch die Bibelstelle gespielt, in der Jesus die drei Geschwister besucht und Martha, die Jesus bedient, sich beschwert. Hier wird die Bibelstelle im Originalton wieder gegeben: „Nur eines ist notwendig, Maria hat das Bessere erwählt.“

Markus Heusser, der Adonia Deutschland leitet, dirigierte den Chor. Den über 500 Zuschauern im Alter ab drei Jahren hat es gefallen, nicht nur die moderne Musik mit Tanz, sondern auch, dass auf diese Art und Weise der Glaube zur Sprache kommt, das Engagement der Jugendlichen und auch „wie pubertierende Jugendliche so begeistern können und gemeinsam ein tolles Projekt stemmen“.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte die Evangelische Allianz Steinen, bestehend aus Petrusgemeinde, Margarethengemeinde, Haus Frieden Hägelberg, AB-Gemeinde und evangelische Freikirche Steinen.