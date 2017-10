Steinen Bildhauen, malen und kochen

Steinen. Die Volkshochschule Steinen hat noch Kursplätze frei. Der Kurs „Malzeit“, der am Montag, 23. Oktober, in der alten Schule beginnt, wendet sich an alle, die ihr Talent in machbaren Schritten weiterentwickeln und fördern möchten.

An einem besonderen Ort, dem Bauernhausmuseum Schneiderhof in Kirchhausen, findet am 3. und 4. November der Kurs „Selbstmanagement mit dem Zürcher Ressourcen-Modell“ statt.

Bei einem Bildhauer-Wochenende am 4. und 5. November lernen die Kursteilnehmer die Grundtechniken der Bildhauerei. Der Kurs am Meret-Oppenheim-Schulzenrum eignet sich für Anfänger und für solche, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen.

Die Möglichkeit, Filzpantoffeln und Hausschuhe herzustellen, besteht bei einem VHS-Kurs am 26. Oktober und 15. November in den Räumen von „Gewürze und mehr“ in Steinen.

Die thailändische Küche kennenlernen kann man bei einem Kochkurs am Samstag, 28. Oktober, im Meret-Oppenheim-Schulzentrum.

Weitere Informationen zu den Kursen, die Kurszeiten und die Kosten gibt es unter www.vhs-steinen.de oder Tel. 07627/910086.