Steinen Blum scheidet aus Rat aus

Nachrichten-Ticker

23:50 Katalanische Regierung nur zu Dialog mit Zentralregierung bereit

Madrid - Im Streit mit der spanischen Zentralregierung will die katalanische Regierung nicht auf die Forderungen nach einem Bekenntnis zum gemeinsamen Staat eingehen und lediglich an ihrem Angebot zum Dialog festhalten. Das teilte der katalanische Regierungssprecher im Anschluss an eine Sitzung des Regionalkabinetts in Barcelona mit. An diesem Donnerstag läuft um 10.00 Uhr das Ultimatum des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy mit der Forderung nach einem Verzicht auf die Unabhängigkeitsbestrebungen ab.

23:27 Mann entführt fünfjährige Tochter und droht sie zu töten

Kaiserslautern - Ein 39-jähriger Mann soll in Kaiserslautern seine fünfjährige Tochter entführt und damit gedroht haben, sich und das Kind umzubringen. Erst nach stundenlanger Fahndung der Polizei mit zahlreichen Beamten, einem Hubschrauber und Suchhunden wurden die Vermissten am Abend von der Polizei in den Niederlanden aufgegriffen. Vater und Tochter waren unversehrt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Vater wurde festgenommen. Der Mann hatte vormittags seine Tochter aus einer Kindertageseinrichtung abgeholt und war mit unbekanntem Ziel davon gefahren.

22:51 Erste Jamaika-Gespräche: "Gutes Gefühl", aber steiniger Weg

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grünen haben sich nach ihrem ersten Treffen zuversichtlich für weitere Gespräche hin zu einer Jamaika-Koalition gezeigt. Sie machten aber auch keinen Hehl daraus, dass dies noch ein langer und schwieriger Weg sein wird. CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich nach den ersten Kontakten mit Grünen und FDP zufrieden. Es gehe um "etwas Neues, was Schritt für Schritt wachsen muss". Davon ausgehend, sei es "kein schlechter erster Tag" gewesen. Das Treffen der Union und insbesondere der CSU mit den Grünen war als besonders schwierig angesehen worden.

22:46 FC Bayern schlägt Celtic Glasgow in Champions League 3:0

München - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat den Einzug in das Achtelfinale der Champions League wieder fest im Visier. Die Münchner gewannen am dritten Spieltag der Gruppe B daheim 3:0 gegen Celtic Glasgow. Damit hat die Mannschaft des zurückgekehrten Trainers Jupp Heynckes als Tabellen-Zweiter nun sechs Punkte, der schottische Meister bleibt bei drei. Thomas Müller, Joshua Kimmich und Mats Hummels sorgten dafür, dass sich die Bayern für das 0:3 bei Paris Saint-Germain rehabilitierten. PSG führt die Gruppe mit neun Punkten weiterhin an.

22:32 Mann erschießt drei Menschen in USA - Großfahndung

Edgewood - Ein Mann soll in einer Firma im US-Bundesstaat Maryland drei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt haben. Bei seiner Flucht habe der 37-Jährige im Nachbarbundesstaat Delaware eine weitere Person angeschossen und verletzt, teilte die Polizei mit. Die Sicherheitsbehörden fahnden mit einem Großeinsatz nach dem Mann. Er sei bewaffnet und sehr gefährlich, sagte William Davis vom Sheriffsbüro des Bezirks Harford County. Der 37-Jährige ist demnach bei der Firma in Edgewood angestellt, dort eröffnete er das Feuer.