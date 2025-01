Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, ein Auto der Marke BMW mit einem Bauzaunelement mutwillig beschädigt. Nach Sachlage entnahm die unbekannte Täterschaft an einer Baustelle im Schützenweg ein Element aus einem Bauzaun und zog dieses über die Motorhaube des BMW, der im Schützenweg in Höhe der Hausnummer 13 stand. Der entstandene Schaden auf der Motorhaube sei laut Polizei nicht unerheblich. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 / 970 250, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.