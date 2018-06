Steinen „Bobby“ wurde immer gerettet

Zugegeben - sie machten gegen Ende eines harten 24-Stunden-Einsatztages nicht mehr den allerfrischesten Eindruck.

Von Hans-Jürgen Hege

Steinen-Höllstein. Im Gegenteil: Die sechs Jungs und zwei Mädchen, die Kim Weber und Christian Asal als Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr Höllstein unter ihren Fittichen haben, waren schon rechtschaffen müde, als sie zur vorletzten Aufgabe ihrer „Schicht“ am Samstag im Hof der Grundschule antraten, um ein „Tier“ vom Vordach des Schulgebäudes zu „retten“.

Hinter den Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren lagen spannende Einsatzübungen, die ihnen zeigen sollten, welch vielfältige, aber auch spannende Aufgaben auf ihre „Kollegen“ bei der Berufsfeuerwehr an einem einzigen Tag warten. Und zwar ganz unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit. Denn: Einen Acht-Stunden-Tag kennen die Helferinnen und Helfer in Diensten der Blaulicht-Fraktion nicht.

Es ging los am Freitag um 17 Uhr. Kaum waren die Herrschaften zu ihrem „Dienst“ angetreten, mussten sie ausrücken, weil ein Laster die Fahrbahn mit Öl verschmutzt hatte. Die Spuren mussten mit Ölbindemitteln beseitigt werden. Etwas mehr als eine Stunde später meldete die Leitstelle einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person im Auto eingeklemmt worden sei. Am Unfallort sorgte das achtköpfige Rettungsteam der Jugendwehr für den Brandschutz und die Rettung der „Person“, einer Puppe, die auf den Namen „Bobby“ getauft wurde. Und die machte in den nächsten Stunden dann noch einiges mit.

Auch die Handhabung mit einem Fehlalarm geprobt

Nach dem Abendessen beim Gerätehaus wurden die Helfer zu einem offenen Feuer im Bereich der Wiesentalhalle gerufen, Paletten standen in Flammen – und wurden schnell gelöscht. Zum guten Glück. Kaum waren die Gerätschaften wieder versorgt, sorgte ein Alarm der Brandmeldeanlage in der Wiesentalhalle für Aufregung. Es war ein Fehlalarm, der die Möglichkeit bot, zu sehen, wie eine Brandmeldeanlage wieder „scharf“ gemacht wird.

Gegen Mitternacht lag beim Wasserwirtschaftsamt ein Baum über der Straße, der mit der Handsäge zerkleinert und beseitigt werden musste. Danach ging’s zurück ins Quartier. Aber mit Schlafen war’s nix. Um drei Uhr rückten die Jugendlichen aus, um in einem Waldstück eine vermisste Person – mal wieder die geduldige Puppe – zu suchen. Nachdem auch diese Aufgabe bravourös gelöst war, hatten die Mädchen und Jungen ein paar Stunden Ruhe.

Nach dem Frühstück aber wurden sie – wie schon erwähnt – zur Grundschule beordert, wo die Puppe zum „Tier“ wurde, das sich aufs Schulvordach verirrt hatte. Leitern wurden aufgebaut, die Trage aufs Dach befördert, „Bobby“, das Tier, darauf festgebunden und mit dem Seil in den Schulhof abgelassen. Nun stand dem Mittagessen – Spaghetti Bolognese – nichts mehr im Weg.

24-Stunden-Schicht mit großem Löschangriff am Ende

Einigermaßen gesättigt, trat die Mannschaft an, um einen Autobrand unter Kontrolle zu bringen. Dieser „Löschangriff mit drei Rohren“ beendete dann aber auch den Dienst, bei dem laut Vorgabe des verantwortlichen Übungsleiters und stellvertretenden Abteilungskommandant, Horst Hunzinger, sowie seinen beiden Jugendleitern die 24-Stunden-Schicht eines ganz normalen Tages bei der Berufsfeuerwehr simuliert werden sollte.

Das war aufregend. Und stressig. Viel Zeit jedenfalls blieb in diesen 24 Stunden nicht, um in der Bereitschaftszeit Tischtennis oder Tischkicker zu spielen, obwohl diese Art Freizeitvergnügen ebenfalls zum Ausbildungsprogramm gehöre, wie Kim Weber betonte. Aber im Stundenplan für diese Schicht stand halt noch Fahrzeugpflege. Und die dürfe auf keinen Fall vernachlässigt werden, um die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr garantieren zu können.

Die Feuerwehrjugend bietet Mädchen und Jungen ab zehn Jahren eine abwechslungsreiche, spannende und sehr attraktive Freizeitbeschäftigung zur Vorbereitung auf den Dienst an der Allgemeinheit. In Höllstein treffen sich die Mädchen und Jungen alle zwei Wochen ab 19 Uhr zu ihren Übungsabenden, bei denen auch das Vergnügen und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Alle zwei Jahre geht’s ab in den Europapark, es wird GO-Kart gefahren, ins Schwimmbad dürfen die Mitglieder der Wehr mit dem Segen der Gemeinde umsonst, und für Spannung sorgen nicht zuletzt Spielläufe, Pokalwettkämpfe und Prüfungen für die Leistungsspange, die am Ende der Jugendfeuerwehrzeit zur Übernahme in die Reihen der Aktiven berechtigt. Übungs- und Zeitpläne finden Interessenten auf der Homepage der Gemeinde Steinen.