Steinen: Bomben fielen auf Steinen

Keine Vorwarnung

Bereits am 22. September 1944 wurde bei einem Luftangriff auf den Bahnhof in Steinen der Eisenbahnassistent Franz Stocker tödlich getroffen. Bei einem zweiten Angriff am 18. November 1944 auf Höllstein und Maulburg gab es keine Verluste; ebenso wenig bei einem Fliegerangriff am 5. Dezember 1944. Über die Weihnachtsfeiertage flogen dann fast andauernd Tiefflieger über das Wiesental.

In dem von Hansjörg Noe verfassten Buch „Hingeschaut. Steinen im Nationalsozialismus“ ist von weiteren Luftangriffen am 16. und 19. Februar 1945 auf Höllstein und am 24. Februar 1945 auf Maulburg die Rede.

In der gleichgeschalteten Presse wurde der Vorfall heruntergespielt. Dort stand am 19. Dezember 1944 lediglich, dass der Maulburger Schüler Hermann Brunner bei einem Auswärtsbesuch „durch Feindeinwirkung sein junges Leben lassen musste“.

Am 21. Dezember wurden auch die Opfer aus Steinen genannt. Auch hier war nicht von einem Luftangriff die Rede, sondern vielmehr von „Feindeinwirkung“.

Heruntergespielt

Nach der Zerstörung des Rathauses wurde eine neue Gemeindeverwaltung im damaligen Parteiheim in der Kanderner Straße aufgebaut. 1946 zog die Verwaltung in das Haus Stadler, das heutige Rathaus.