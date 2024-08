Steinen: Braun: „Wasser ist unser heiliges Gut“

Windpark

Nun sind von der „Windkraft Schonach“ in den Wasserschutzgebieten „Am Wasen“ und am „Schlöttleberg“ Windräder geplant. Braun sagt dazu: „Der Aufwand für den Bau so vieler Anlagen steht in keiner Relation. Je nach Verfahren müssten eventuell riesige Fundamente in den Fels gesprengt werden. Daher ist entscheidend, über die Anzahl und den genauen Standort zu diskutieren, um die Einflüsse so gering wie möglich zu halten.“

Weder der Gemeinderat noch der Ortschaftsrat von Endenburg haben sich bislang gegen die Windkraft ausgesprochen, es müsse jedoch Sinn ergeben. Bei den Anlagengrößen stünden in der Rheinebene wirtschaftlichere Gebiete mit der notwendigen Infrastruktur zur Verfügung, die gegebenenfalls einfacher zu realisieren wären. Zudem, so Braun abschließend, müssten in den Gebieten auch noch die Zuleitungen gelegt werden. Die etwaigen Kosten hierfür seien immens hoch, ebenso die Belastung für die Umwelt.