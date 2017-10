Steinen Bürger müssen mehr berappen

Nachrichten-Ticker

22:56 Schärfere Sicherheitskontrollen für USA-Reisende

Washington - Alle Passagiere auf internationalen Flügen in die USA müssen sich von heute an auf schärfere Sicherheitskontrollen einstellen. Das teilte die US-Transportsicherheitsbehörde TSA mit. Demnach beginnen die Fluggesellschaften mit der Umsetzung von Maßnahmen, die von zusätzlichen Passagierbefragungen über verschärfte Überprüfungen von elektronischen Geräten bis hin zu verstärkter Sicherheit in der Nähe von Flugzeugen reichen könnten. Die USA hatten schon im Juni ein schärferes Screening von USA-Passagieren gefordert. Die Frist für eine Umsetzung lief am Montag ab.

22:53 Gericht ordnet Freilassung Steudtners aus U-Haft an

Istanbul - Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Ausreise stehe nichts mehr im Wege, sagte der Anwalt der beiden, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung in Istanbul.

22:01 Bericht: Mutmaßlicher Schleuser festgenommen

Kiel - In der Nähe von Kiel ist ein mutmaßlicher Schleuser festgenommen worden, der für den Tod von 54 Flüchtlingen im Mittelmeer verantwortlich sein soll. Das berichten die "Kieler Nachrichten" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Kiel. Die Flüchtlinge seien im Oktober 2015 im Mittelmeer ertrunken. Dem 27-jährigen Iraker, der mit seiner Familie in Schleswig-Holstein lebt, wird vorgeworfen, mit zwei weiteren Personen eine Schleusung von 328 Flüchtlingen von der Türkei nach Griechenland vorbereitet zu haben. Bei der Überfahrt sei das Boot auseinandergebrochen.

21:55 Rechtsstreit um Tornados bei G8-Gipfel dreht weitere Runde

Leipzig - Der Streit um einen Tornado-Tiefflug über ein Protestcamp beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 geht in eine weitere Runde. Auf die Klagen zweier Camp-Teilnehmer hin stellte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fest, dass der Tiefflug ein Einschnitt in deren Versammlungsfreiheit gewesen sei. Der Bundeswehr-Kampfjet sei in nur 114 Metern Höhe mit extremer Lärmentfaltung über das Camp hinweggeflogen, um Fotos zu machen. Das habe einschüchternd wirken müssen. Die Richter verwiesen den Fall zurück ans Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern.

21:12 Britisches Parlament soll über Brexit-Deal abstimmen

London - Das britische Parlament soll vor dem EU-Austritt über einen Brexit-Deal abstimmen dürfen. Das betonte ein Sprecher von Brexit-Minister David Davis in London. Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Staatengemeinschaft trennen. Wenige Stunden zuvor hatte Davis sich noch sehr skeptisch im Parlament geäußert. Er berichtete, dass es erst "in der 59. Minute der elften Stunde" zu einer Einigung mit Brüssel kommen könnte. Dies wurde in Großbritannien als Hinweis interpretiert, dass eine Abstimmung vor dem EU-Austritt nicht mehr möglich sein könnte.