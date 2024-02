Steinen: Bürgermeister Braun muss den Schlüssel abgeben

Bürgermeister Gunther Braun blieb nichts anderes übrig, als gut sichtbar für die große Glunki-Schar wortlos und wiederholt mit dem Haupt zu nicken. „Unser Motto passt für vieli Theme uf dere Welt ganz guet“, sagte Dieter Volz vom Vorstand der Narrenzunft Steinen-Höllstein. Negativ jedoch wollen die Narren das nicht nehmen, vielmehr „uf alemannisch als nit ganz bache seh. Au in Steine chasch mengmol nur no lache, was mr uf em Rothus macht für Sache“.

Die Sehnsucht nach dem „goldenen Esel“

Burgi Braun hielt eine ellenlange Rede, die mit den Worten endete: „Z’rette was z’rette isch, es mus elles uf de Tisch“. Sein Aufruf lautete: „Gemeinsam gehen wir es an, die Steinemer sind jetzt selber dran.“ Zuvor wies er darauf hin, dass die Narren Schlüssel und Kasse nehmen wollten, wo jetzt gerade das neue Bürgerbüro stehe. „Ein Kassierer ist gefunden, dieser werde das Geld stunden. Finanziert werden Düchel, Leitungen und Räume, Digitales und viele Bäume. Feuerwehr und Polizei seien in der Neuen Weberei mit dabei.“