Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, sind auch die Bürger in Steinen und den Ortsteilen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale in Steinen und in den Ortsteilen sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wahlbezirk Höllstein II in der Wiesentalhalle wurde anlässlich der Bundestagswahl von der ARD zur Ermittlung einer Hochrechnung des bundesweiten Wahlergebnisses. Die aktuellen Wahlergebnisse aus Steinen, sind am Sonntag ab 18 Uhr fortlaufend auf der Internetseite www.steinen.de unter „Aktuelles“ abrufbar. Bürgermeister Gunther Braun appelliert an die Bürger: „Angesicht der Herausforderungen, die es zu meistern gilt, ist es wichtig, dass wir alle über die nächsten vier Jahre mit unserer Wahl mitentscheiden. Ich fordere Sie auf, Ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Bitte gehen Sie zur Wahl.“