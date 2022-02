Steinen „Chor ist ein Ort des Miteinanders“

Staatssekretär Patrick Rapp schloss sich diesen Worten in seiner Laudatio an. „Mit Ihrem Engagement in der Amateurmusik nehmen Sie auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe in der Kultur wahr“, unterstrich er und lobte den Chor als Ort des Miteinanders und der Integration sowie als verlässlichen Partner der Jugend.

Eine verlässliche Größe ist der Gesangverein in der Tat, insbesondere seit 1983. Seit- dem und damit seit beinahe 40 Jahren stehen die Chöre des Gesangvereins unter der musikalischen Leitung von Ibolya Barla. Die rumänische Dirigentin sorgt nicht nur für Kontinuität, und, wie Rapp sagt, „Konstanz im besten Sinne“. Mit ihrer hohen Professionalität und hervorragenden musikalischen Arbeit habe sie die Menschen für das gemeinsame Singen begeistert, den Chor immer wieder zu neuen Höchstleistungen beflügelt und zu einem Glanzlicht am Chorhimmel entwickelt.

Ihre Begeisterung für das gemeinsame Singen wollten die Weitenauer Sänger anlässlich des 175-jährigen Bestehens wörtlich nehmen. „Con Spirito“ lautete der Titel des Jubiläumskonzertes, und das Programm sollte genau das zum Ausdruck bringen. Doch die Pandemie machte dem Chor einen Strich durch die Rechnung: Das Konzert musste abgesagt werden. Ob es nachgeholt wird, ist ungewiss. Dass der wahrlich gute Geist, der den Gesangverein Harmonie Weitenau bisher durch seine wechselhafte Geschichte getragen hat, die Weitenauer Sängerinnen und Sänger auch durch die Pandemie tragen wird, daran ließ die Vereinsvorsitzende Christa Schmieder-Wenzel keinen Zweifel.

„Was uns sicher über all die Jahrzehnte bis heute – und gerade in den letzten beiden Jahren der so schwierigen Corona-Zeit – im Durchhaltevermögen eint, ist unser größter Schatz – die Freude am gemeinsamen Singen, das Glücksgefühl, zusammen auf welcher Bühne auch immer zu stehen und Teil eines wunderbaren Ganzen zu sein.“