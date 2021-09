Steinen Christliche Botschaftkindgerecht verpackt

Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Programm auf das Alter der Kinder zugeschnitten ist. Deshalb gibt es auch zwei Veranstaltungsorte. Bei der evangelischen Freikirche in der Bahnhofstraße – dort ist mehr Platz als beim bis vor kurzer Zeit noch genutzten Haus der Sicherheit – treffen sich noch bis Freitag täglich die Fünf- bis Siebenjährigen, und wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, bei der Sporthalle in der Köchlinstraße, die Acht- bis Dreizehnjährigen. Sie hören Geschichten aus der Bibel, sehen das Bühnenprogramm und tollen an den vielen Spielstationen herum.

Flitterwochen beim Kinderferienclub

Allerdings ist die Teilnehmerzahl pandemiebedingt begrenzt. Doch auch in diesem Jahr erreicht die Kinderzahl mit über 300 eine ähnliche Dimension wie im Jahr zuvor. Und die Begeisterung ist nach wie vor groß. Es herrscht eine gelöste Stimmung, wie bei einer großen Kinderparty. Dazu trägt nicht zuletzt das (christlich geprägte) Programm bei, das die 90 Mitarbeiter um die Pastoren David Grau und Martin P. Grünholz auf die Beine gestellt haben. Apropos Mitarbeiter: Zu ihnen gehören Marc und Viktoria Burger, die vor 14 Tagen geheiratet haben und quasi ihre Flitterwochen beim Kinderferienclub verbringen.

Die Kinder erleben ein (in diesem Jahr umgestelltes) buntes Bühnenprogramm mit Kurztheater, Musik zum Mitsingen und Geschichten aus der Bibel. Im Mittelpunkt steht Joshua. Beim freien Spielen gibt es mehrere Attraktionen wie Schubkarrenrennen, Bällebad, Pfeil und Bogen, Hüpfburg, Kistenstapeln und eine Kettcarbahn. Auf die Kletterwand muss in diesem Jahr verzichtet werden. Bei der AB-Gemeinde denkt man deshalb über eine festinstallierte Kletterwand bei der Sporthalle nach. Gespräche mit dem Bürgermeister laufen lauf Grünholz.

Dafür ist der Kinderferienclub in diesem Jahr in Sachen Erlebnispädagogik gut aufgestellt. In Sachen Musik sowieso. Sobald das „Fliegerlied“ (Und ich flieg’, flieg’, flieg’ wie ein Flieger. Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger) ertönt, lassen die Kinder alles stehen und liegen und eilen zum Zeltprogramm, das von der KFC-Band musikalisch umrahmt wird, auch mit selbst geschriebenen Liedern (Mannomann).

Weitere Informationen: Auf ein Abschlussfest wird wie im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.