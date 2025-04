Steinen: Damit die Rente nicht zur Zäsur wird

Neben dem Männer-Café zur Marktzeit gehört das Digital-Café zu den regelmäßigen Angeboten des Seniorenbüros Steinen. Dabei gibt es am ersten Mittwoch im Monat im Seniorenzentrum Mühlehof praktische Hilfestellung im Umgang mit Laptop, Smartphone & Co. Gut angenommen wurde jüngst auch eine Veranstaltung, die sich unter dem Motto „Neues für alte Hasen“ an langjährige Autofahrer richtete. „Wir überlegen, dieses Thema künftig häufiger aufzugreifen“, sagt Radlbeck-Dantona.

Das nächste Männer-Café zur Marktzeit findet am Mittwoch, 9. April, von 10 bis 11.30 Uhr statt. Eingeladen sind Männer vor und in der Rente, die Lust auf einen zwanglosen Austausch haben. Sie finden Ansprechpartner auf dem Wochenmarkt am Marktplatz in der Kanderner Straße bei den Stehtischen und dem Aufsteller des Seniorenbüros. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es beim Seniorenbüro Steinen, Tel. 07627 / 91 00 85.