Steinen Das Augenmerk gilt der Sicherheit

Notbetreuung

Die Notbetreuung wird zur Zeit von 42 Kindern besucht und durch ein rollierendes Team von Lehrkräften betreut. Es gelingt, die Kinder separat nach Jahrgängen lernen und spielen zu lassen. Da auch die Flure einbezogen sind, wo Begegnungen zwangsläufig stattfinden, tragen die Kinder Alltagsmasken. Es ist laut Royl erfreulich, dass dies auch von Kindern der Grundschule freiwillig und umfassend eingehalten wird. Die Notbetreuung endet um 13 Uhr. Kinder, die bei der Arbeiterwohlfahrt angemeldet sind, dürfen anschließend in die Nachmittagsbetreuung.

Fernlernmodus

Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler lernt im Fernlernmodus von zuhause aus. Die Lernplattform Moodle und das Videokonferenzsystem Big Blue Button laufen nach Anfangsschwierigkeiten nun stabil. Viele Menschen befinden sich im Homeoffice, zusammen mit Schülern, die von zuhause aus lernen, ist der Datenverkehr außergewöhnlich hoch und wirkt sich verschleppend auf die Datenübertragung aus. Auch andere Schulveranstaltungen wie der Elternsprechtag und der „Tag der offenen Tür“ werden in virtueller Form durchgeführt, mit Hilfe von Internetauftritten und Online-Vorträgen. Die Anschaffung von 40 neuen iPads der Gemeinde für die Schule ist dabei besonders positiv hervorzuheben. Insgesamt 35 Geräte seien bereits verliehen, und in der Notbetreuung stehen genug Tablets bereit, um die Schülerinnen und Schüler dort eigenständig am Vormittag arbeiten zu lassen.

Präsenz

Gemäß der Corona-Verordnung für Schulen vom 6. Januar ist es den Schulen gestattet, Abschlussklassen zur Prüfungsvorbereitung in den Präsenzunterricht zu holen. Im Rahmen eines verkürzten Stundenplans gelingt es, die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie den Wahlpflichtfächern im Umfang von 20 Wochenstunden auf ihren Realschulabschluss beziehungsweise Hauptschulabschluss vorzubereiten. Weitere Fächer werden im Fernlernmodus unterrichtet. Das Angebot ist für alle Schüler freiwillig, es wird von den Klassen positiv angenommen. Die Präsenzform wird wöchentlich mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen geprüft. In der kommenden Woche ist der Präsenzunterricht ausgesetzt, um die Auswirkungen der neuen Infektionen mit mutierten Viren abzuwarten.

Sicherheit

In allen Formen von Präsenz an der Schule tragen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler Schutzmasken. Auch die regelmäßige Durchlüftung, das Abstandhalten und die Händedesinfektion sind Bestandteile des Hygienekonzepts. Aus Sicht der Schule sind dringend noch weitere Maßnahmen geboten, zum Beispiel die regelmäßige Durchführung von freiwilligen Schnelltests, um frühzeitig Infektionen zu erkennen, die sonst symptomlos unentdeckt bleiben.

Eine Fortbildung von Lehrkräften mit medizinischer Grundbildung in der Anwendung dieser Antigen-Schnelltests fand im Dezember am Schulzentrum durch den Pflegedienst Herbrich statt. Es fehlen aber weitere Test-Kits, um das Schnelltesten zur routinierten Sicherheitsmaßnahme werden zu lassen. Wichtig wäre eine schnellere Impfung für Erzieherinnen und Lehrkräfte, die von einer Corona-Infektion meist schwerwiegender betroffen sind als die Kinder.