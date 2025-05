Steinen: Das Freibad in Steinen öffnet am Pfingstsonntag

„Ich bedaure die Verzögerung und hätte gerne Mitte Mai unser Freibad eröffnet. Wenn ich zurückblicke auf die Gesamtsituation, wie wir sie vergangenes Jahr im Herbst hatten, so muss ich feststellen, dass wir gemeinsam mit den beteiligten Firmen, dem Förderverein und unserem Werkhofteam in den vergangenen Monaten vieles im Freibad auf den Weg gebracht haben. Ich bin sicher, wir können den Austausch der Filterdüsen noch abwarten und dann unser Freibad an Pfingsten in vollen Zügen wieder genießen“, wird Bürgermeister Gunther Braun in der Mitteilung zitiert.

Vorverkauf Saisonkarten

Der Online-Vorverkauf der Saisonkarten läuft vom 14. Mai bis 7. Juni und bietet etwa zehn Prozent Ermäßigung. Online sind die Saisonkarten erhältlich unter www.steinen.eticket-software.de. Saisonkarten gibt es für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie für Rentner und Schwerbehinderte ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent.