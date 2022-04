Geboren wurde Günther am 13. April 1932 in Liegnitz in Schlesien. Dort wuchs er mit einem Bruder auf und ging zur Schule, bis die Familie im Februar 1945 angesichts anrückender Sowjettruppen evakuiert wurde. Das Kriegsende erlebt die Familie im Sudetenland. Sie wollte dann aber zurück in die schlesische Heimat. Zu Fuß ging es zurück nach Liegnitz, wo sie weitere drei Jahre lang lebte. Allerdings sorgten die polnischen Behörden dafür, dass die deutsche Familie in die sowjetische Besatzungszone aussiedeln musste.

Repressalien in der DDR

So kam die Familie nach Zeitz, wo Günther die Schule absolvierte, dann in der DDR eine Betriebsschlosserlehre machte und sich später zum Betriebsleiter weiter bildete. Bei verschiedenen beruflichen Stationen in der DDR lernte er seine spätere Frau Ina kennen. Die beiden heirateten im November 1952.