Steinen „Das ist ja kein Zustand“

Steinen. „Wir sind dran“, lautet die Botschaft von Bauamtsleiter Dietmar Thurn in Sachen „Überschwemmungsgebiet“ Hutmatt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Betroffene Bürger hatten in der letzten Gemeinderatssitzung darüber geklagt, dass ihre Grundstücke und Keller bei starken Regenfällen regelmäßig geflutet werden – und dass sie vom Steinener Bauamt in dieser Sache über Monate hinweg vertröstet wurden. In der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag gab′es diesbezüglich nun einen Zwischenstandsbericht: Wichtig sei zunächst, die Ursache zu finden: Drückt das Wasser aus dem Hang heraus, oder kommt es über die Straße? Hier verläuft ein größerer Kanal, der laut Thurn nun auf Schäden begutachtet wird; sollte die Ursache dort liegen, ließe sich das gut beheben, erklärte Thurn. Dringt das Wasser hingegen aus dem Hang, wäre es um einiges schwieriger, das Problem zu lösen.

Wer für den Schaden aufkommt, hängt davon ab, woher der Schaden kommt, erklärte Thurn zum rechtlichen Aspekt. Die Gemeinde jedenfalls habe den Bauträger darauf hingewiesen, dass das Baugebiet an einem Hang liege und entsprechende Herausforderungen mit sich bringe, so Thurn. „Als Gemeinde haben wir uns hier keinen Vorwurf zu machen.“ Gleichwohl sei man natürlich bestrebt, den betroffenen Anwohnern zu schnell wie möglich zu helfen, ergänzte Bürgermeister Gunther Braun. „Das ist ja kein Zustand.“