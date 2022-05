Steinen Das Ohr wieder mehr an der Basis

Er kritisierte, dass Cristoph Nitz als CDU-Kreisgeschäftsführer entlassen wurde. Er nannte es einen „ganz schlechten Stil“ und dem „C im Namen nicht würdig“. Dies und auch die Querelen um den Kanzlerkandidaten der CDU habe zu Austritten aus dem Ortsverband geführt. Von der Arbeit im Kreisverband berichtete die stellvertretende Vorsitzende Sabine Glaser.

Ausblick

Blum bat auch um Unterstützung bei der Ausrichtung des Kreisparteitags am 16. Juli im Dorfgemeinschaftshaus in Hägelberg. Es brauche noch Helfer. Zudem wolle man künftig das Ohr wieder mehr am Bürger und an der Basis haben.

Finanzen

Im Gegensatz zum Trend in Bund und Kreis stehe der Ortsverband finanziell gut da, berichtete Kassierer Stefan Glaser. Er riet dazu, die Überschüsse auf lokaler Ebene zu verwenden – auch für soziale Zwecke. Ansonsten könnte es sein, dass das Geld in Richtung obere Verbände abwandern könnte. Er bat darum, dass die, die das noch nicht getan haben, den Mitgliedsbeitrag selbst auf 65 Euro zu erhöhen. Das sei die Summe, die der Ortsverband pro Mitglied an übergeordnete Verbände abtrete. Zudem bemängelte auch Glaser, dass es keinen Kreisgeschäftsführer mehr gebe. Denn dieser hätte die Auflösung von Konten aus früheren Jahren übernehmen können. So aber müsste jemand vom Bezirksverband aus Freiburg kommen – und das, wo es lediglich um 36 Cent an Zinsen gehe. Die Entlastung Glasers wie auch die Wahlen leitete Wolfgang Deschler.

Wahlen

Blum und seine Stellvertreterin Sabine Glaser wurden in ihren Ämtern bestätigt. Stephanie Senn trat nicht mehr als Schriftführerin an, für sie rückt Andrea Kröber-Schwab an. Auch Stefan Glaser kandidierte nicht mehr für den Posten des Kassierers. Dieses Amt übernahm Julia Brugger. Senn und Glaser fungieren aber weiter als Beisitzer. Sie lösen damit Marc Sutterer und Wolfgang Deschler ab, die nicht mehr kandidierten. Ihre Ämter als Beisitzer behielten Dietrich Eberhardt, Bernhard Ebner und Gabriele Kaiser-Bühler. Kassenprüfer sind Gabriele Ebner und Hanspeter Glaser.

Ehrungen

Karl-Friedrich Hug soll beim Kreisparteitag für 50 Jahre und Bernhard Ebner für 25 Jahre geehrt werden.