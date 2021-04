Steinen „Das Persönliche fehlt allen stark“

Vorsitzender Kai Bornschein begrüßte die per Zugangslink zugeschalteten Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder, Vereins- und Gemeindevertreter zur ersten digitalen Generalversammlung. Aufgrund der Corona- Pandemie werde die letztjährige Generalversammlung in diesem Jahr nachgeholt. Es gelte, zwei Jahre zu bilanzieren, so Bornschein.

Die Frösche-Clique zähle im Jahr 2021 114 Mitglieder, wovon 36 aktive Mitglieder, also Hästräger und Guggemusiker sind, elf aktive Jugendliche, 64 Passivmitglieder und 14 Ehrenmitglieder. Im Jahr 2019 konnte man noch eigene Veranstaltungen, etwa die Maischenke, den Sommerlochhock und die Buzzerparty, durchziehen.

Schriftführerin Nadine Bornschein erwähnte, dass man Anfang 2020 unter dem Motto der Narrenzunft Steinen-Höllstein „Sit 33 Johr verbreide mir Humor“ eine gute Kampagne mit den gewohnten Anlässen erlebte. Dazu gehörten: Fasnachtseröffnung an Dreikönig, Hemdglunggi mit Entmachtung des Bürgermeisters, Fasnachtssonntagsumzug, Kinderfasnacht an Rosenmontag, Fasnachtsverbrennung, Schlüsselrückgabe am Aschermittwoch, Fasnachtsfeuer am Buurefasnachtssonntag sowie zahlreiche Teilnahmen an auswärtigen Fasnachtsveranstaltungen.

Schon damals habe die Pandemie wie ein Damokles-Schwert über dem öffentlichen Leben geschwebt, erklärte die Schriftführerin. Und dieses Damokles-Schwert verhinderte nicht nur die Veranstaltungen im Jahr 2020 ab März, sondern auch die Fasnacht 2021. Unter dem Motto „Coronarre - au mir mache Abstrich“ gab es aber digitale Events, die Fasnachtszeitung wurde verfasst und mit den ebenfalls erstellten Plaketten unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln im Gemeindegebiet verteilt.

Die vom Musikchef Gerald Blüss angeführte Guggemusik probte im Jahr 2019 / 2020 insgesamt 33 Mal, zudem wurden an zwei Probe-Wochenenden fleißig neue Lieder einstudiert. Insgesamt wurden 24 Auftritte gestaltet. Gerald Blüss freute sich über die gestiegene Anwesenheit an Proben und Auftritten.

Jugend

Aus dem Bericht der Jugendwartin Nina Lieber ging hervor, dass die Jugend an verschiedenen Tagesausflügen unterwegs war sowie bei den eigenen Veranstaltungen tatkräftig mithalf. Auch hier waren im Jahr 2020 / 2021 keine Proben, Auftritte oder Unternehmungen mit der Jugend möglich.

Kasse

Im Kassenbericht von Vanessa Köhler war zu erkennen, dass trotz der genannten Umstände eine positive Finanzbilanz besteht. Geprüft wurde die Kasse durch Marisa Wenzel und Jennifer Korz, die eine Entlastung der Kassiererin empfahlen.

Wahlen

Unter Leitung des zugeschalteten Bürgermeister-Stellvertreters Rudolf Steck wurde der Entlastung des gesamten Vorstands einstimmig zugestimmt.

Einstimmig wiedergewählt wurden dann Kai Bornschein als erster und Felix Kropf als zweiter Vorsitzender, Vanessa Köhler als Kassiererin, Nina Lieber als erste Jugendwartin, Gerald Blüss als Musikchef und Carolin Hohler als Passivbeisitzerin.

Neu in die entsprechenden Ämter gewählt wurden Steffen Weniger als Schriftführer und Nachfolger von Nadine Bornschein, Vanessa Wellinger als zweite Jugendwartin und Nachfolgerin von Petra Lieber sowie Jochen Weniger als Aktivbeisitzer und Nachfolger von Steffen Weniger. Als Kassenprüfer wurden Iris Weißenberger- Weniger und Nadine Bornschein gewählt.

Ehrungen

Genannt wurden als zu Ehrende für 40-jährige Passivmitgliedschaft Wolfgang Belz, Markus Eckardt, Karl Stock, Klaus Lietz, Max Dießlin, Lydia und Wolfgang Lütte und Wilfried Weis. Für zehnjährige Aktivmitgliedschaft gab es Ehrungen für Felix Kropf, Nina Lieber, Petra Lieber, Isabell Skozoll, Jochen und Steffen Weniger, Kai Bornschein, Katharina Baumann, Rene Buch, Annabell und Steven Büchelin sowie Vanessa Köhler.

Abschließend bedankte sich Dieter Volz für die Kollegen der Häfnetgeister und der Narrenzunft für die gute Zusammenarbeit und die gemeinsam auf die Beine gestellte digitale Fasnacht 2021. Daniela Bühler schlug für die Fasnachtsgesellschaft Steinen in dieselbe Kerbe, und Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Steck lobte die digitale Umsetzung der Generalversammlung und sicherte Unterstützung bei der Raumsuche für die Narrenzunft zu.

Ausblick

Man hoffe auf die Impfungen und darauf, dass vielleicht schon ab Spätsommer, mindestens aber im Spätjahr und dann im Jahr 2022 allemal die Pandemie beherrscht wird und wieder „normalere“ Zeiten Einzug halten, sagte der Frösche-Chef am Ende der digitalen Generalversammlung.