Steinen Das Spieldorf ist einfach Kult

Etliche „Altgediente“

Bürgermeister Gunther Braun fügte in kurzen Dankesworten an, dass die Gemeinde stolz auf dieses besondere Sommerferienangebot sei, man dieses auf jeden Fall auch weiterhin anbieten wolle. Besonders dankte der Bürgermeister den 25 Betreuern für deren Einsatz. „Das haben wir gern gemacht“, sagte später am Lehmofen der altgedienteste Betreuer Thomas „Fiffi“ Findling zum Bürgermeister. „Fiffi“ war zum 20. Mal mit dabei und war sehr erfreut darüber, dass die Kids in der ersten Woche trotz Regen alles durchzogen, was auf der Agenda stand.