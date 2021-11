Steinen „Das traurigste Jahr seit langem“

Die Kampagne stand unter dem Motto „Coronarre - au mir mache Abstrich“. Um etwas Fasnachtsstimmung in die Doppelgemeinde zu bringen, habe man die Online-Variante gewählt, die Fasnachtszeitungen und die Plaketten verteilt und auch die Straßen mit fasnächtlichem Dekomaterial geschmückt. Alles sei gut angekommen, so Kropf, könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die Kontakte untereinander und mit den Mitbürgern fehlen.

Kassenwartin Daniela Bühler konnte trotz der Corona-Widrigkeiten von einem positiven Ergebnis beider Jahres-Abrechnungen berichten. Das beruhte im wesentlichen auf dem Plaketten- und Fasnachtszeitungs-Verkauf und einer finanziellen Corona-Unterstützung vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte.

Wahlen

Nach den Berichten der Kassenprüfer Nora Gersabeck und Martina Volz hatte Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Steck keine Mühe mit der Entlastung des Vorstands und den Neuwahlen. Für das Berichtsjahr 2019 / 2020 ließ sich Kanzelar Felix Kropf nicht erneut aufstellen. Da sich kein Nachfolge-Kandidat fand, wird er die Funktion ohne Wahlauftrag so lange ausführen, bis im Vorstand ein Nachfolger gefunden ist. Als Kassenprüfer wurde Jochen Weniger gewählt. Fürs Berichtsjahr 2020 / 2021 wurde Daniela Bühler als Kassenwartin wiedergewählt und als Kassenprüfer Steffen Weniger.

Ausblick

Dieter Volz führte aus, dass man in der üblicherweise an Dreikönig beginnenden Kampagne auf jeden Fall auf den Sonntagsumzug und den Kinderumzug mit Kinderball am Rosenmontag verzichte, aber ansonsten alle Events zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch auf der Agenda habe.

Also will man die Fasnachtseröffnung wieder als Freiluft-Veranstaltung vor dem Vogtshaus durchziehen, dann den Hemdglunki-Umzug am Schmutzige Dunschdig, 24.Februar, veranstalten. Am Fasnachtssonntag soll es das Narrendorf auf dem Höllsteiner Lindenplatz geben trotz Verzichts auf den Umzug, sagte Volz. Auch die Fasnachtsverbrennung auf dem Steinener Marktplatz am Fasnachtsdienstag und das Heringsessen an Aschermittwoch seien geplant. Das Fasnachtsfeuer am Buurefasnachtssonntag, 6. März, soll am Steinener Storchebänkli für Scheibenschlagende und Gäste brennen. Damit sei man für eine mögliche Fasnachtszeit gerüstet.

Sollte eine Fasnacht in Form von öffentlichen Veranstaltungen nicht stattfinden können, werde man wie in der digitalen Fasnacht wieder sein Bestes geben, ein wenig fasnächtlichen Frohsinn in die Wohnzimmer der Mitbürger zu bringen. Auf jeden Fall geben wird es Plaketten mit dem Motto und auch die Fasnachtszeitung. Dafür suche man aktuell Beiträge und freue sich über Zusendungen (fertig gereimt oder in Rohform) an die E-Mail-Adresse: kanzelar@nz-steinen-hoellstein.de.