Steinen „Das war ein politischer Fehler“

Es war der 30. Dezember, die erste Impfaktion in einem Pflegeheim im Landkreis Lörrach stand im Seniorenzentrum Mühlehof in Steinen an. Das Freiburger Mobile Impfteam war mit Biontech-Impfstoff für die zu impfenden Bewohner und die impfberechtigten Mitarbeiter angerückt, der innerhalb von wenigen Stunden verimpft werde musste.

Im Verlauf der Aktion zeigte sich, dass mehr Impfdosen zur Verfügung standen als gedacht, denn aus den Ampullen konnten nicht nur fünf, sondern in der Regel sechs, zum Teil auch sieben Impfdosen abgefüllt werden. Als am Abend noch Impfdosen übrig waren, die aufgrund der notwendigen Kühlung zügig verimpft werden mussten, um nicht zu verfallen, musste man schnell reagieren, erinnert sich Gunther Braun, der sich als einer von mehreren die Spritze setzen ließ. „Man ist ziemlich schnell auf mich gekommen, auch weil ich bei meiner Tätigkeit mit vielen Menschen, gerade auch älteren, in Kontakt gerate“, schildert der Bürgermeister den Ablauf.